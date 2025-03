Calcio: Calascibetta ospiterà il Torneo delle Regioni

PUBBLICITÀ

Domani, sabato 29 marzo, alle ore 11:00, nel suggestivo Foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 61^ edizione del “Torneo delle Regioni”, nello specifico del girone B che vede coinvolte le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Il torneo per la prima volta si svolgerà in Sicilia, dal 12 al 18 aprile, un avvenimento molto rilevante che coinvolge l’intero calcio dilettantistico italiano. In lizza tutte le 20 regioni d’Italia, ognuna con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile.

Il Torneo delle Regioni non si limiterà alla sola dimensione sportiva, ma rappresenterà anche un’importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, mettendo in risalto le sue bellezze monumentali e archeologiche. Spazio verrà dato anche alle tradizioni, attraverso le celebrazioni che caratterizzano il periodo della Settimana Santa in tutte le province.

Il girone B composto dal C.R. Veneto, dal C.R. Friuli Venezia Giulia, dal C.P.A. Bolzano e dal C.P.A. Trento sarà ospitato nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le gare si disputeranno nei seguenti stadi: “Giovanni Bruccoleri” di Favara, “Dino Liotta” di Licata, “Totò Russo” di Aragona, “Tomaselli” di Caltanissetta, “Tomaselli” di Serradifalco e Comunale di Calascibetta.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento vedrà la partecipazione: del Presidente del Comitato Regionale Sicilia LND Sandro Morgana, del Presidente Onorario del Comitato Regionale Sicilia LND Santino Lo Presti, del Delegato Provinciale LND Agrigento Angelo Caramanno, del Delegato Provinciale LND Caltanissetta Giorgio Vitale, del Delegato Provinciale LND Enna Giuseppe Anzaldi, del Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del Sindaco di Caltanissetta Walter Calogero Tesauro, del Sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, del Sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, del Sindaco di Favara Antonio Palumbo, del Sindaco di Licata Angelo Balsamo, del Sindaco di Serradifalco Leonardo Burgio e del Sindaco di Calascibetta Piero Antonio Santi Capizzi.