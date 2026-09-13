Calcio: Atletico Leonfortese ripescato in Seconda Categoria

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L’Atletico Leonfortese ASD è stato ufficialmente ripescato nel campionato di Seconda Categoria. La comunicazione è arrivata dalla LND Sicilia e consente alla società di proseguire il percorso avviato nella scorsa stagione.

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Il club aveva presentato la documentazione richiesta per il ripescaggio, completando l’iter previsto dalla Lega. Nella passata annata l’Atletico Leonfortese aveva vinto i play-off provinciali, conquistando poi l’accesso agli spareggi.

Con il ripescaggio, la società disputerà quindi il prossimo campionato di Seconda Categoria.

A commentare il risultato è il presidente Tony Parisi, che ha ringraziato quanti hanno lavorato nei mesi scorsi per raggiungere questo obiettivo: «Voglio ringraziare personalmente tutte le persone che in questi mesi si sono impegnate in prima linea, dedicando tempo, energie e professionalità per permettere alla nostra società di raggiungere questo traguardo. Abbiamo rispettato tutti i parametri richiesti e abbiamo dimostrato, ancora una volta, che l’Atletico Leonfortese è una società presente, seria e ambiziosa, che vuole costruire il proprio futuro con basi solide. Il nostro percorso parte dalle radici, parte da questo territorio e continua a dare spazio ai nostri giovani e a tutti coloro che credono nei nostri colori. La Seconda Categoria è un nuovo punto di partenza, non un punto di arrivo. A nome mio e di tutti i componenti della società, voglio condividere questa gioia con tutta la nostra famiglia biancoverde e con tutti gli appassionati che ci hanno sostenuto. Ora è il momento di continuare a lavorare, tutti insieme, con ancora più entusiasmo e responsabilità».