Calcio: Asd Città di Troina, quasi totalmente rinnovato il consiglio direttivo

Rimodulazione societaria per l’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina in seguito alle dimissioni di alcuni dirigenti. Eletto il nuovo consiglio direttivo del club.

Hanno lasciato il club troinese il tesoriere Sandro Santa Paola, la segretaria Paola Amata e il dirigente Giuseppe Amata. Il nuovo consiglio direttivo, formato anche dai nuovi dirigenti rossoblù, invece, è composto da Salvuccio Amata e Frenzy Cantale, che mantengono rispettivamente la carica di presidente e vicepresidente del club, da Flavio Fiore, nuovo segretario del sodalizio rossoblù, da Germano Fallico, che ha assunto la carica di tesoriere, e dai consiglieri Salvatore Coniglio, Antonino Lombardo Facciale e Valerio Testa.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina ringrazia i dirigenti dimissionari (Giuseppe Amata, Paola Amata e Sandro Santa Paola) per il lavoro svolto in questi anni e, allo stesso tempo, rivolge ai nuovi dirigenti (Germano Fallico, Flavio Fiore, Antonino Lombardo Facciale e Valerio Testa) e alla società tutta i migliori auguri per un proficuo lavoro.