PUBBLICITÀ

Nei prossimi giorni avranno luogo, presso lo Stadio “Silvio Proto” di Troina, due open day organizzati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina dedicati al settore giovanile, uno per la categoria under 15 ed un altro per la categoria under 17.

PUBBLICITÀ

L’open day per la categoria under 15 (2010-2011) si svolgerà giovedì alle ore 17, mentre l’open day dedicato alla categoria under 17 (2008-2009) si svolgerà il giorno dopo, venerdì, sempre alle ore 17.