Calcio: Asd Città di Troina, Flavio Fiore riconfermato responsabile della comunicazione

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica che il giornalista Flavio Fiore continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile della comunicazione del club rossoblù.

Flavio Fiore, classe 2004, regolarmente iscritto all’Ordine dei Giornalisti, per ben tre stagioni sportive ha fatto parte dell’Ufficio Stampa dell’ASD Troina Calcio in Serie D e, da oramai due anni a questa parte, ricopre l’incarico di responsabile della comunicazione dell’ASD Città di Troina. In passato ha anche collaborato con il noto giornale calcistico regionale GoalSicilia.it.

La società rossoblù tutta rivolge a Flavio Fiore i migliori auguri per un proficuo lavoro.