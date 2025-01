Calcio: ancora un pari per l’Enna, 2-2 contro la Nuova Igea Virtus

PUBBLICITÀ

È terminata ieri con un pareggio la partita tra Enna e Nuova Igea Virtus. L’Enna è riuscita ad agguantare per due volte il pareggio, grazie alle reti di Aperi (5’ pt) e Cristiano (30’ st), dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio. Per gli ospiti, i marcatori sono stati Trombino (3’ pt) e Currò (23’ pt). La gara era valida per la ventesima giornata di Serie D.

Il 2-2 finale permette comunque ai gialloverdi di muovere la classifica, mantenendoli a metà graduatoria. Da martedì, testa alla trasferta di Scafati.