Calcio, ancora un pareggio per l’Enna: 2-2 sul campo dell’Athletic Palermo

Pareggio per 2-2 tra Athletic Palermo ed Enna nella settima giornata del campionato di Serie D. Un risultato che consente ai gialloverdi di muovere la classifica, ma che lascia qualche rammarico, considerata la lunga superiorità numerica della squadra ospite dopo l’espulsione di Panaro al 22’ del primo tempo.

Il match si è aperto con il vantaggio dei padroni di casa al 3’ grazie a Micoli. L’Enna ha reagito trovando il pareggio al 33’ con Bamba, ma nel finale di primo tempo l’Athletic Palermo si è riportato avanti, ancora con Micoli, nonostante l’inferiorità numerica.

Nella ripresa la formazione ennese ha raggiunto nuovamente la parità al 22’ con Preknikaj. Nei minuti restanti il risultato non è cambiato e la partita si è conclusa sul 2-2.

L’Enna è a quota 5 punti in classifica, in attesa della prima vittoria stagionale.