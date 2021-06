Calcio: Alberto Dottore nuovo dirigente della Leonfortese

La Leonfortese effettua un altro colpo di mercato dirigenziale. Per la prossima stagione si è messo a disposizione della società biancoverde Alberto Dottore. Cinquantatrè anni, ennese di nascita ma ormai leonfortese d’adozione dove risiede da decenni, Dottore, consulente finanziario, è un esperto conoscitore del mondo del calcio da giocatore (anche in D con l’Enna), arbitro e dirigente.

“Alberto è un leonfortese a tutti gli effetti – commenta Russo – ma prima di tutto è una persona molto seria, competente e che ci potrà dare una importante mano d’aiuto in questo percorso che come società abbiamo deciso di intraprendere. A nome di tutta la dirigenza gli do il benvenuto nella grande famiglia della Leonforte”. “Rincorro Alberto da diversi anni per volerlo coinvolgere in diverse esperienze sportive che ho intrapreso – aggiunge il Club Manager Riccardo Caccamo – ed adesso finalmente grazie al Presidente Russo ci sono riuscito. Conosco Alberto da non meno di 30 anni e ho una grande stima sia come uomo di sport e sottolineo di sport e non solo di calcio ma ancor di più come persona. Sarà un vero piacere poter collaborare con lui perché so che trovo una persona in perfetta sintonia con quello che vuole fare il Presidente e che è il mio pensiero”.

“Devo essere sincero prima di accettare la proposta ci ho riflettuto parecchio ma non perché snobbavo la proposta – dice Alberto Dottore – ma proprio perché di grande prestigio, considerando i miei impegni di lavoro, ho qualche timore che non possa essere disponibile per quello che poi dovrei dare. Ma se non proviamo non lo sapremo mai e quindi ho detto si al Presidente Russo, anche perché trovo l’amico Riccardo che da tempo vuole coinvolgermi in esperienze sportive. Ed adesso finalmente lavoreremo insieme”.