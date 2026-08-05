Calcio: al via la stagione del Sant’Anna Enna

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Si è svolto ieri il primo incontro ufficiale tra i dirigenti e i tecnici della prima squadra e del settore giovanile dell’A.S.D. S. Anna Enna.

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La riunione è stata dedicata alla programmazione della nuova stagione calcistica e alla definizione delle attività rivolte ai giovani calciatori del territorio.

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Il progetto prevede un settore giovanile articolato dai Piccoli Amici fino alla categoria Under 19.

Tra gli obiettivi indicati dalla società vi sono la crescita sportiva e umana dei ragazzi e la creazione di un ambiente organizzato, educativo e aperto alla collaborazione tra le diverse componenti del club.

Il presidente Enzo Grippaudo dichiara: “Oggi la nostra società raggiunge un obiettivo importantissimo. Avere un settore giovanile completo dai Piccoli Amici agli U19 coordinato da uno staff tecnico e dirigenziale di grande spessore ci consentirà di poter programmare al meglio il futuro. L’entusiasmo e la voglia di fare bene sono tanti”.

Il vicepresidente Rosario Gagliano afferma: “Sono molto contento di aver contribuito a raggiungere un’accordo tra la Academy Enna e il Sant’Anna. Attorno a questo progetto abbiamo lavorato tanto, adesso vedo tanto entusiasmo da parte dello staff tecnico e dei dirigenti, siamo pronti ad iniziare una nuova stagione e l’obbiettivo è quello di fare crescere un settore giovanile in un ambiente sano, educativo e stimolante perché loro rappresentano il presente e il futuro della nostra società società”.