Calcio: addio a Michele Scarfò, uno dei protagonisti dell’Enna degli anni Settanta

24 maggio 1970. Sprocati – Petri – Paola – Comite – Caccamo – Codarini – Rebecca – Giuggia- Redi – Carnevale – Scarfò. La filastrocca preferita da bambino snocciolata tutta di un fiato, che si inceppava solo per eventi occasionali, squalifiche e infortuni. E allora si inserivano Mezzanzanica, Rizzi, Leonardo Cino a spezzare il ritmo recitativo.
Era il calcio dell’Enna del 1970. Di calciatori rimasti miti della storia calcistica locale. Se ne sono andati tanti, qualcuno anche da giovane.
La notizia della morte di Michele Scarfò, ragazzo di Calabria, ravviva il ricordo di domeniche di trepidazione e gioia. Fa rivivere il suo goal decisivo contro il Marsala. Fa tornare alla mente Capitan Carnevale che dalla finestra del teatro Garibaldi saluta la città in festa.
Grazie Michele Scarfò. Hai contribuito a che mi si accendesse la passione, mai spenta, per il calcio.
Mario Rizzo