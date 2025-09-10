Calcio a 5: nasce il Città di Troina Futsal

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina annuncia l’ampliamento del proprio progetto sportivo con la nascita della squadra di calcio a 5, che porterà i colori rossoblù anche sul parquet.
La nuova formazione, che prenderà parte al campionato provinciale di Serie D, rappresenta un ulteriore passo nella crescita del club, sempre più impegnato a promuovere lo sport e i suoi valori nel territorio.
Il gruppo, guidato da mister Giulio Elia, ha già svolto ieri sera la prima seduta di allenamento presso lo Stadio “Silvio Proto”, iniziando ufficialmente questa nuova avventura.
Con entusiasmo e determinazione, il Città di Troina apre così un nuovo capitolo della propria storia, pronto a coinvolgere ancora una volta tifosi, sportivi ed appassionati.