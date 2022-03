Calcio a 5: la Next Level vince in trasferta e vola in testa alla classifica

Arriva la decima vittoria in campionato nella quattordicesima giornata del torneo di Serie D di calcio a 5 per la Next Level Alto Rendimento che in trasferta ha superato 10-6 il Viola Futsal Cerami. Negli altri incontri di giornata vince la Virtus Leonforte (2-7 sul campo della Barrese), pari con il risultato di 3-3 tra Crisas Assoro e Argyrium. Hanno riposato Nuova Niscemi e San Sebastiano.

In virtù della vittoria e del contemporaneo pareggio dell’Argyrium, la squadra ennese è al primo posto solitario in classifica con 30 punti, a seguire Argyrium con 28 punti.

Argyrium ha al momento una partita in più, Crisas Assoro una in meno rispetto alle altre squadre del girone.