Calcio a 5: in testa Next Level Alto Rendimento e Argyrium

Netta vittoria conquistata dalla Next Level Alto Rendimento che sabato, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, ha superato 14-1 la Barrese nell’incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie D di calcio a 5. Tra gli ennesi del tecnico Damiano Magrì in grande spolvero Barbusca e Liquefatto, autori rispettivamente di sette e quattro reti.

In virtù dei tre punti conquistati, la Next Level sale in classifica a quota 27 punti, insieme all’Argyrium vittorioso venerdì scorso in casa sul Viola Futsal Cerami (8-3).

Negli altri incontri di giornata vincono Virtus Leonforte (10-4 su Nuova Niscemi) e Crisas Assoro (in trasferta 12-1 sulla San Sebastiano).

Next Level Alto Rendimento, Viola Futsal Cerami, Virtus Leonforte e Barrese hanno al momento una partita in meno.