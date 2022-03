Calcio a 5: i risultati delle squadre ennesi

Nella ventiduesima giornata del campionato di serie A2 vince in casa la Gear Seaz Piazza Armerina 3-2 contro il Bovalino C5, pareggio per il Sicurlube Regalbuto in trasferta con il risultato finale di 3-3 nel match contro Pirossigeno Città di Cosenza. In classifica Sicurlube Regalbuto al quarto posto con 32 punti, Gear Siaz Piazza Armerina all’ottavo con 27 punti.

Nella sedicesima giornata del campionato di Serie C2 Polisportiva Nicosia perde in casa 1-5 contro Sicilgrassi C5, sconfitta anche Nicosia Futsal 12-3 in trasferta contro Stella Rossa Santa Tecla. In classifica Nicosia Futsal e Polisportiva Nicosia rispettivamente al quintultimo e quartultimo posto con 22 e 15 punti.

La Next Level Alto Rendimento consolida il primato in classifica nel campionato di Serie D dopo la vittoria di sabato nella gara interna contro Crisas Assoro, 4-1 il risultato finale. Negli altri incontri della quindicesima giornata, la Virtus Leonforte supera il Viola Futsal Cerami 11-9, sconfitta in trasferta per la Barrese 10-2 contro Nuova Niscemi. In classifica al comando, come detto in precedenza, Next Level Alto Rendimento con 33 punti, al secondo posto Argyrium con 28.