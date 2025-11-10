Calcio a 5 femminile: l’Ennese vince 7-1 contro il Santa Sofia

Seconda giornata e seconda vittoria consecutiva per l’A.S.D.C. Ennese nel campionato di Calcio a 5 femminile – Serie C. La squadra gialloverde, impegnata in casa contro il Santa Sofia di Licata, si è imposta con un netto 7-1, conquistando altri tre punti importanti in classifica.
Le reti dell’Ennese portano la firma di Lucia Cavaleri (1), Maria Bertone (2), Sofia Sberna (1), Ilaria Lucchesi (2) e Gaia Consiglio (1).
Un successo che conferma il buon avvio di stagione della formazione ennese, ora proiettata verso la terza giornata di campionato in trasferta contro Armerina 2000.