Calcio a 5 femminile: l’Ennese supera l’Amo Gela e consolida il quarto posto

Penultima gara casalinga della stagione per l’Ennese nel campionato di Serie C femminile di calcio a 5. La formazione ennese ha affrontato in casa l’Amo Gela, conquistando i tre punti.
A decidere l’incontro sono state le reti di Maria Bertone e Sofia Sberna. Buona la prova complessiva della squadra, con una prestazione positiva da parte di tutto il gruppo. In evidenza anche Carla Sant’Angelo, protagonista tra i pali con interventi determinanti.
Con questo risultato, l’Ennese si conferma al quarto posto in classifica con 25 punti.