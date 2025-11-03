Calcio a 5 femminile: l’Ennese debutta con una vittoria

PUBBLICITÀ

È iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 per l’ASDC Ennese, formazione di calcio a 5 femminile che partecipa al campionato di Serie C. La società, nata inizialmente come progetto amatoriale e oggi stabilmente inserita nei campionati federali, è guidata dal presidente Paolo Fazzi, dal vicepresidente Vincenzo Sacco, dal direttore generale Sonia Stivala, dal segretario Samantha Stivala, dal tesoriere Giovanni Spallina e dalla consigliera Giuseppina Giacobbe. Nel gruppo di lavoro entra quest’anno anche Mario Druso, che affiancherà lo staff tecnico nella gestione organizzativa della stagione.

Negli ultimi anni l’Ennese ha registrato una crescita costante, migliorando le proprie prestazioni e ampliando il gruppo con l’ingresso di studentesse universitarie che vivono a Enna, come Maria Bertone, Lucia Cavaleri e Ilaria Lucchese, accanto alle giocatrici storiche Stefania Rivoli, Luana Mancuso, Valentina Puma, Ileana Salamone, Federica Bizzini, Ilaria Borruto, Alessia Di Nicolò, Sofia Sberna, Samanta Di Franco (anche responsabile delle pubbliche relazioni) e Daniela Barbagallo. A completare la rosa le sorelle Sonia e Samantha Stivala, fondatrici del progetto sportivo, e le nuove arrivate Adriana Naselli, Carla Sant’Angelo e Gaia Consiglio.

Guidata in panchina da Dario Giaimo, la squadra ha esordito sabato scorso in trasferta ad Aidone contro la Don Bosco 2000, conquistando la prima vittoria stagionale con il punteggio di 6-3. A segno Sofia Sberna (tripletta), Adriana Naselli, Luana Mancuso e Daniela Barbagallo. La società ha espresso apprezzamento per l’ospitalità e la correttezza della squadra avversaria.