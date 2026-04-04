Calcio a 5 femminile: l’Asdc Ennese vola in finale play-off

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L’Asdc Ennese, guidata da mister Dario Giaimo, si conferma una realtà importante nel panorama del calcio a 5 femminile ennese. La squadra ha chiuso il campionato al quarto posto nel girone di Serie C femminile, centrando così l’accesso ai play-off della fase regionale.

Un percorso che continua a regalare soddisfazioni alla società ennese. Giovedì, infatti, l’Asdc Ennese ha affrontato a Licata la semifinale contro il Santa Sofia conquistando la vittoria per 3-2 che vale un traguardo storico: per la prima volta la squadra raggiunge la finale play-off del girone.

Un risultato di grande rilievo per la società guidata dal presidente Paolo Fazzi, che adesso guarda con entusiasmo all’ultimo atto della stagione. L’Asdc Ennese giocherà infatti la finale contro l’Atlantide Troina.

“Siamo pronte ad affrontare la finale, ultimo gradino del campionato. È un traguardo importante per dirigenti, staff e per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, sostenendo la squadra con piccoli contributi ma con grande affetto verso la società”, fanno sapere dalla squadra ennese.

La società ha infine voluto ringraziare gli sponsor che hanno sostenuto il percorso della squadra: L’Eden della Carne, Co.Di, Ristorante Da Carlo, Spizzica e Muzzica, Sciauru e Red Coffee.