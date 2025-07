Calascibetta, viaggio alla scoperta delle radici per Brett Phillips: dagli USA al paese dei bisnonni

PUBBLICITÀ

Un viaggio carico di emozione e memoria ha portato Brett Phillips, cittadino americano con origini xibetane, tra i vicoli e le chiese di Calascibetta, il piccolo borgo dell’entroterra siciliano dove, alla fine dell’Ottocento, nacquero i suoi bisnonni: Mariano Alongi e Lucia La Paglia, poi emigrati negli Stati Uniti.

Accompagnato dalla moglie e da alcuni amici connazionali, Brett ha scelto di riscoprire le sue radici siciliane nel cuore della sua vacanza in Sicilia, inserendo una tappa speciale proprio a Calascibetta. A guidarli alla scoperta del paese è stata Marta Cannizzo, guida turistica, che ha costruito per il gruppo un itinerario personalizzato legato alle radici.

Il percorso ha incluso una passeggiata nel centro storico e la visita alla chiesa di Maria SS. del Monte Carmelo, dove i bisnonni di Brett quasi sicuramente si sposarono oltre un secolo fa. Poi le suggestive Grotte di via Carcere, la Cappella Palatina, il Poggio del Conte Ruggero d’Altavilla e infine la casa del bisnonno in via Nazionale.

Fondamentale nella ricostruzione della storia familiare è stato Concetto Bandinelli, cugino di Brett, originario di Calascibetta ma residente in Belgio, che ha svolto il lavoro di ricerca genealogica. Durante la visita, Brett ha conosciuto Bandinelli in video chiamata e ha anche incontrato un’altra cugina, Graziella Colianni, residente a Calascibetta insieme al marito Mario Carroccio. Momenti carichi di emozione, tra abbracci, racconti e fotografie di famiglia.

Un nuovo esempio di turismo delle radici, che riporta in Sicilia tanti discendenti di emigrati desiderosi di riconnettersi con la terra d’origine.