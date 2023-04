Calascibetta: Venerdì Santo, prima assoluta per il brano “A Gesù Crocifisso”

“A Gesù Crocifisso”, un canto devozionale solistico con accompagnamento in la minore, testo e musica di Fra’ Deodato e trascrizione ed elaborazione per voci e banda della giovanissima musicista xibetana Cinzia Capizzi, verrà eseguito per la prima volta a Calascibetta per il Venerdì Santo durante l’uscita del Cristo morto dalla chiesa dell’Itria.

Il canto si configura come un’esperienza di preghiera catartica, lontano da ogni contaminazione profana, ed è contrassegnato da una incisiva e forte espressività del dolore di Gesù Cristo.

Il testo del canto sarà a disposizione del clero xibetano, delle associazioni religiose locali, delle associazioni “Cavalieri dell’Addolorata” e “Cavalieri del Cristo Morto”, che potranno così sostenere l’esecuzione del brano con la Banda Città di Calascibetta “Antonino Giunta”, presieduta da Mario Bruno e diretta per l’occasione proprio da Cinzia Capizzi.