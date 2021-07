Calascibetta: una cinque giorni dedicata al flauto traverso

Si è conclusa oggi la prima edizione del Quinto Flauto Festival a Calascibetta, splendida location nell’entroterra siciliano. La kermesse si è tenuta dall’1 al 5 luglio sotto la guida del M° Salvatore Lombardi (direttore artistico e presidente dell’Associazione Flautisti Italiani) con il patrocinio del Comune di Calascibetta e in collaborazione con l’Associazione Musicale Antonino Giunta. L’evento, unico nel panorama flautistico europeo, ha coinvolto flautisti provenienti da tutta l’Europa, oltre che dall’Italia, e offre occasioni di crescita professionale, umana, artistica ai partecipanti.

Una cinque giorni dedicata al flauto traverso con protagonisti docenti e studenti, concertisti, solisti, professori d’orchestra, addetti ai lavori. Nell’arco della manifestazione, l’incantevole città di Calascibetta ha ospitato numerosi musicisti trasformandosi in una vera e propria “città del flauto”.

Il progetto ha voluto presentare la musica come “strumento” di confronto tra culture diverse e di aggregazione. Molti i nomi di maestri di fama internazionale intervenuti, tra cui Jean-Claude Gérard (già docente della Musik Hochschule di Stoccarda e solista internazionale), Salvatore Vella (primo flauto solista del Teatro Bellini di Catania), Sarah Louvion (primo flauto solista dell’Orchestra dell’Opera di Francoforte), Giovanni Gandolfo (ottavino solista dell’Orchestra dell’Opera di Francoforte), Antonino Saladino (primo flauto del Teatro Massimo di Palermo), Salvatore Buetto (già primo flauto del Teatro Massimo di Palermo), Salvatore Lombardi (docente e solista internazionale), Lucrezia Vitale (docente e solista), Floriana Franchina (solista) con la partecipazione dell’orchestra di flauti siciliana Albisiphon Ensemble. Si sono tenute anche lezioni giornaliere per i giovani e attività correlate come seminari, workshop, esposizioni.

All’interno del Quinto Flauto Festival si sono tenute anche due iniziative di rilievo: il I° Concorso Flautistico Internazionale “Angelo Faja” e Jean-Claude Gèrard & Friends “80th Birthday”.

Il concorso Angelo Faja, dedicato a un grande caposcuola del flautismo italiano, si propone lo scopo di sostenere il talento dei giovani musicisti. La giuria è stata composta da Jean-Claude Gérard, Roberta Faja e Luigi Sollima. La competizione, divisa in quattro categorie, vanta un montepremi totale di circa 7mila euro, con borse di studio in denaro, pubblicazioni musicali, consegna di flauti e accessori per flauti, pubblicazioni su testate, concerti. Premiati Alessandro Nigrelli vincitore per la Categoria A; per la categoria B Maya Palermo, Delia Maria Fornaro e Maria Aurora Monica; Francesca Gioia Marco Orefice e Daniele Galliano per la categoria C e Alessandro Lo Giudice, Letizia Rita Amico e Daniele Galliano per la categoria D.

Jean-Claude Gèrard & Friends “80th Birthday” è stata, invece, una serata evento per festeggiare gli ottanta anni del M° Jean-Claude Gérard. Hanno partecipato tutti gli artisti ospiti del Quinto Flauto Festival che hanno dato vita ad un grande spettacolo.