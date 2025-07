Calascibetta: un concorso di estemporanea fotografica alla scoperta di vicoli, storie e paesaggi

PUBBLICITÀ

Se sei appassionato di fotografia o semplicemente ami scoprire angoli nascosti e paesaggi incantevoli, non puoi perderti l’evento che il Comune di Calascibetta ha organizzato in collaborazione con l’associazione Pro Loco e la Società Cooperativa San Pietro: un concorso di estemporanea fotografica dedicato al delizioso borgo di Calascibetta.

Il piccolo paese, situato al centro della Sicilia, è un luogo delizioso e caratteristico che si presta bene agli occhi attenti dei fotografi. Il centro storico è ricco di vicoli intricati, pieni di storie e di vita, che grazie ai tagli di luce e alle ombre profonde creano geometrie visivamente stimolanti. Tra le stradine e le piazze si può trovare ancora la vita genuina dei paesi, volti segnati che raccontano storie e personaggi gentili da immortalare, con i quali sarà piacevole scambiare due chiacchere. Poi ci sono le chiese, le vedute panoramiche, i cotili nascosti e la vita di tutti i giorni, gli spunti di sicuro non mancano.

Appena fuori dal Paese invece si apre un ventaglio di possibilità suggestive per gli amanti della foto naturalistica, colline, paesaggi rurali, insediamenti rupestri e boschi che sembrano dipinti a mano.

La manifestazione si svolgerà sabato 12 luglio durante tutta la giornata, ma l’accredito va fatto entro le ore 12:00 presso la Società Cooperativa San Pietro in via Conte Ruggero n. 1. L’iscrizione invece va inoltrata entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 10 Luglio 2025 inviando la scheda di partecipazione e la liberatoria fotografica (allegate all’avviso del bando) e un documento d’identità al seguente indirizzo di posta elettronica: proloco.calascibetta@gmail.com. Durante la giornata ai partecipanti verrà offerta la colazione a sacco.

L’evento prevede la partecipazione ad un concorso con dei premi in denaro ed una mostra fotografica che verrà allestita dal 31 luglio al 4 agosto.

Una giornata unica per immergersi in un mondo di immagini che raccontano tradizioni, natura e vita quotidiana. I fotografi amatoriali sono invitati a condividere le proprie opere catturando l’essenza di Calascibetta e delle sue meraviglie. Sarà un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio, promuovendo il turismo sostenibile e la conoscenza delle bellezze locali. Un evento pensato per tutti, dai più giovani agli appassionati di fotografia di lungo corso, che potranno lasciarsi ispirare e portare a casa ricordi e scatti bellissimi.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma e per scaricare la scheda di partecipazione visita il sito www.comune.calascibetta.en.it. Il paese ti aspetta per un’immersione fotografica indimenticabile!

Fabio Marino