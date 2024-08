Calascibetta: tutto pronto per la festa di Maria SS. di Buonriposo, ecco il programma

PUBBLICITÀ

A Calascibetta è tutto pronto per la tradizionale festa in onore di Maria SS. di Buonriposo, un evento molto sentito dalla comunità locale che ogni anno richiama numerosi visitatori. La festa, che si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre, prevede un ricco programma.

PUBBLICITÀ

Si parte giovedì alle 18,30 con il giro bandistico a cura della Moysa Street Band. La serata proseguirà alle 21:30 con lo spettacolo del Gruppo Folkloristico Kore di Enna.

Venerdì, dopo il giro bandistico delle 18:30 della Moysa Street Band, sarà il momento dell’accoglienza del Comitato per il Gemellaggio degli amici di Chapelle-lez-Herlaimont, prevista per le 21:00. La giornata si concluderà alle 22:00 con il concerto del Chivas Quartet, offerto grazie al sostegno economico del Comitato per il Gemellaggio.

Sabato giornata ricca di appuntamenti. Alle 11:00 si terrà un incontro di calcio allo stadio comunale valido per il 10° Memorial Patrick Moriau e Antonio Cameriere. Nel pomeriggio, alle 15:00, spazio al 15° Meeting Fiat 500 Club Italia, seguito alle 16:45 dalla nona archeopasseggiata “Dai Siculi ai Bizantini ai confini del Val di Noto”. La serata prevede il giro bandistico del Corpo Bandistico Città di Calascibetta “A. Giunta” alle 18:30 e, alle 20:00, la tanto attesa 52ª Sagra della Salsiccia, recentemente insignita del prestigioso marchio di “Sagra di Qualità” dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. A chiudere la serata, alle 22:00, il concerto di Mimi Sterrantino e Davide Campisi, offerto dal concittadino Ugo Lo Campo.

Domenica si aprirà alle 08:00 con la 35ª edizione della caccia al tesoro. A mezzogiorno ci sarà la benedizione del Palio e delle Cavalcature, seguita alle 15:00 dal corteo che partirà dal Santuario verso “a testa a cursa”, accompagnato dagli sbandieratori e musici “Civitas Nicosiae”. Il Palio dei Berberi, con l’intrattenimento musicale del Corpo Bandistico Città di Calascibetta “A. Giunta”, inizierà alle 16:00. Alle 18:30 ci sarà la chiusura del Palio con l’animazione degli sbandieratori e musici, e in serata, alle 20:00, i tradizionali giochi campestri (pignateddi, corsa nei sacchi, antinna). La giornata si concluderà con la premiazione del Palio dei Berberi alle 21:30 e il concerto dei Retrò Ska alle 22:00, anch’esso offerto da Ugo Lo Campo.

I festeggiamenti religiosi in onore di Maria SS. di Buonriposo si terranno lunedì alle 19:00, accompagnati dal Corpo Bandistico Città di Calascibetta “A. Giunta”. Alle 21:30 ci sarà lo spettacolo pirotecnico offerto da Ugo Lo Campo, seguito alle 21:45 dalla premiazione della caccia al tesoro. La serata si chiuderà con il concerto dei Sud Sound System alle 22:00.

Tra gli eventi collaterali, il torneo regionale di tennis di terza categoria che si terrà dall’8 al 22 settembre.

La Pro Loco sta svolgendo anche quest’anno un importante lavoro di promozione dell’evento, utilizzando i social media e realizzando diversi video con l’obiettivo di suscitare interesse intorno al tradizionale appuntamento.