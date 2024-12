Calascibetta: torna la rassegna “Sulla Vetta – Teatro ad Alta Quota”, ecco gli appuntamenti

PUBBLICITÀ

A Calascibetta tutto pronto per la quarta edizione di “Sulla Vetta – Teatro ad Alta Quota”, la rassegna teatrale organizzata da Latitudini Rete di drammaturgia siciliana.

Dal 19 dicembre al 29 maggio il Teatro Comunale Contoli Di Dio ospiterà un cartellone 7 eventi pensati per offrire momenti di riflessione, intrattenimento e condivisione. È prevista anche una sezione di 4 spettacoli pomeridiani dedicati alle famiglie.

Questa iniziativa, con il sostegno del Comune di Calascibetta e dell’Assessorato regionale Turismo e Spettacolo e con la collaborazione della Compagnia Contoli Di Dio e dell’Associazione Demetriadi, intende valorizzare il teatro come luogo di incontro e di crescita culturale per tutta la comunità.

Il programma serale avrà inizio alle 20:15. Si parte il19 dicembre con “Odisseo Superstar”, una pièce prodotta dal Teatro di Tato Russo, proposta dal giovane e brillante Collettivo V.A.N., seguita il 23 gennaio da “Mater”, produzione della palermitana Sconzajuocu, scritto e diretto da Giuseppe Tarantino. Il 13 febbraio andrà in scena “Itria,” una produzione della Bottega del Pane, con il patrocinio delle sezioni CGIL e UIL di Enna, mentre fuori abbonamento il 6 marzo sarà il turno di “Le Madri”, diretto da Tilde Di Dio. Il 25 marzo, in collaborazione con il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in occasione del DanteDì, il pubblico potrà assistere a “Fuoco dell’Interno” di e con Sofia Muscato, prodotta da Agricantus di Palermo. L’8 maggio sarà presentato “La Fabbrica degli Stronzi” dei Maniaci d’Amore, produzione KronoTeatro di Albenga. La rassegna si concluderà il 29 maggio con “Carrubbello” una performance fuori abbonamento, ispirata a Dino Buzzati, interpretata da Sergio Vespertino.

Anche le famiglie avranno un posto speciale nel calendario, con quattro appuntamenti pomeridiani domenicale, alle ore 17:00. Si comincia il 19 gennaio con “Hansel, Gretel e il segreto della strega”, seguito il 16 febbraio da “Il Conte che non conta”, il 16 marzo sarà il turno di “Upi Pian Pianino” mentre il 6 aprile si chiuderà con “I Cunti di Giufà”.

I biglietti degli spettacoli serali sono in vendita a 10 euro (ridotto 8 euro per under 18 e over 70), mentre quelli pomeridiani per famiglie sono disponibili a 5 euro con una speciale formula famiglia (4 euro a persona per i bambini accompagnati da un adulto). Sono inoltre previsti abbonamenti per l’intera rassegna serale e per gli spettacoli pomeridiani.

L’assessore comunale alla cultura di Calascibetta Daniele La Paglia ha commentato: “Il teatro è uno specchio della nostra società, un luogo che riflette le sue aspirazioni, le sue paure e le sue speranze. È uno spazio prezioso che unisce generazioni e comunità. Questa rassegna rappresenta un impegno concreto per rafforzare il dialogo culturale nel nostro territorio”.