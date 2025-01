Calascibetta: successo per la quarta edizione del Festival “Cori in Voce”

PUBBLICITÀ

Successo per la quarta edizione del Festival “Cori in Voce”, tenutosi lo scorso 3 gennaio a Calascibetta, nell’ambito degli eventi “Christmas Inside – Natale in Regia Cappella Palatina”. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Musicale “Antonino Giunta”, presieduta da Mario Bruno, con il sostegno del Comune, della Comunità Ecclesiale xibetana, di Don Maurizio Nicastro, della “Federcori” (Federazione Cori Italiani) e dell’Associazione “Chorus Inside” Sicilia, presieduta dal maestro Salvatore Di Blasi.

Protagonisti della serata sono stati il “Coro degli Erei”, diretto dal maestro Carmelo Capizzi, il “Coro Incontrovoce” di Palermo, diretto dal maestro Fabio Faia, e il Coro dell’Associazione Folkloristica “Kòre” di Enna, diretto dal maestro Dario Alessandra, con la partecipazione straordinaria del tenore Antonino Interisano e del quartetto di fiati “A. Giunta”, formato dai maestri Cinzia Capizzi al flauto, Andrea Longi e Giuseppe Giunta ai sassofoni e Giuseppe Samuel Seminara al clarinetto.

Sono stati presentati diversi repertori musicali, spaziando dal tradizionale natalizio a quello siciliano, fino ad autori classici e moderni.

Il direttore artistico Carmelo Capizzi ha voluto esaltare la qualità dei partecipanti, sottolineando che “il coro, come l’orchestra, rappresenta una delle espressioni più valide su cui la società dovrebbe basarsi. L’evento musicale è stato una vera festa della musica, del canto corale e del folklore: un’espressione di gioia, scambio, solidarietà e amicizia”.