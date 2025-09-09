Calascibetta: successo e bagno di folla per Alborosie a Buonriposo

PUBBLICITÀ

Un’autentica ondata di entusiasmo ha travolto ieri Buonriposo in occasione del concerto di Alborosie, l’artista italo-giamaicano che ha incantato il pubblico con un live in dj set – Heavy Hammer Sound. Un evento memorabile, che ha visto migliaia di persone riunirsi per vivere una delle serate musicali più intense di fine estate.

PUBBLICITÀ

Ad aprire la serata è stato il sound degli EnnaMassive, che per l’occasione continuano a festeggiare i loro 20 anni di attività con una line-up di artisti locali, prima di lasciare spazio al re della musica reggae.

Un bagno di folla e un’energia straordinaria hanno confermato il valore del progetto musicale promosso dall’assessore allo spettacolo Daniele La Paglia e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Capizzi, in sinergia con lo staff della Pro Loco.

A mettere il sigillo di qualità e competenza nella gestione di spettacoli di questa portata è stato il management della DalVivo Produzioni, in collaborazione con Peppe Salvaggio di TPR e l’O.n.v.g.i.

Alla domanda su cosa accadrà nella prossima edizione, l’assessore La Paglia, con un sorriso, risponde: «Stiamo già lavorando. L’obiettivo è continuare a stupire, ma per scoprire cosa ci aspetta bisognerà attendere ancora un po’».