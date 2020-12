Calascibetta: stasera nuovo appuntamento musicale in streaming

Secondo evento musicale in streaming a Calascibetta con l’Hodiernus Ensemble. Quest’anno, in occasione del 30° anniversario della costituzione dell’associazione “Antonino Giunta” e il 150° anniversario della banda cittadina, con il patrocinio del Comune di Calascibetta, sarà trasmesso in diretta streaming un concerto diretto dal Maestro Luca Roccaro con, in programma, brani di Nunzio Ortolano, Ennio Morricone, Nino Rota, Mule e Piazzolla.

Esecutori saranno lo stesso Maestro Luca Roccaro al flauto, Giuseppe Samuel Seminara e Marta Schioppa ai clarinetti, Andrea Longi al sax contralto, Carmelo Cacciato al sax tenore, Giuseppe Giunta al sax baritono, Roberto Ragusa al trombone, Giulia Borgesano al Pianoforte e Luca Capizzi alle percussioni.

La rassegna “Anniversari” è organizzata dall’associazione Giunta presieduta da Mario Bruno, con la direzione artistica del maestro Carmelo Capizzi e il coordinamento tecnico di Santo Giunta. L’evento sarà trasmesso in diretta oggi 30 dicembre alle ore 20,30 sul canale YouTube “Associazione Musicale Antonino Giunta”.