Calascibetta: SiciliAntica alla scoperta del Villaggio Bizantino

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Sabato scorso la sezione comprensoriale di Assoro, Leonforte e Nissoria di SiciliAntica ha fatto tappa al Villaggio Bizantino di Calascibetta. La visita rientra nel programma di iniziative della giovane associazione culturale, impegnata in un costante monitoraggio del territorio per riscoprire e valorizzare i siti degli Erei che meritano maggiore attenzione e cura.

L’esperienza, spiegano dall’associazione, è stata resa particolarmente significativa dall’accoglienza dell’Associazione Hisn Al-Giran, che gestisce il sito, e dalla guida dell’archeologa Marilisa Lo Pumo, che ha accompagnato il gruppo nell’esplorazione del complesso.

Nel testo diffuso da SiciliAntica, il Villaggio Bizantino viene descritto come un luogo di grande fascino storico e paesaggistico: “Nato come insediamento funerario e trasformato in abitato rupestre per secoli, il sito è rimasto popolato fino a pochi decenni fa. Di particolare suggestione sono le testimonianze del periodo bizantino, con le grotte che ospitarono comunità monastiche, ma non mancano tracce di epoche successive, come l’antro adibito a palmento e l’antico canale di epoca araba”.

Particolare rilievo viene attribuito al rapporto tra il patrimonio archeologico e l’ambiente naturale circostante. Secondo SiciliAntica, “il vero punto di forza del Villaggio Bizantino risiede nello straordinario connubio tra l’ambiente naturale e i resti archeologici. Ci troviamo immersi in un ecosistema integro, un paradiso sensoriale dove la macchia mediterranea sprigiona essenze e profumi selvatici. Questo luogo rappresenta un esempio raro di armonia, dove la storia dell’uomo si fonde con una biodiversità vibrante”.

L’associazione sottolinea anche come il sito custodisca ancora un grande potenziale di ricerca: “Tuttavia, molto resta ancora da svelare: il sottosuolo custodisce tesori non ancora portati alla luce. Per valorizzare appieno questo straordinario gioiello incastonato nel cuore degli Erei, non basta più la semplice ammirazione, ma occorre un impegno concreto e corale che si muova con decisione su più fronti”.

Nel documento si auspica quindi un intervento più incisivo sul piano istituzionale: “È infatti auspicabile che vengano stanziati nuovi e consistenti finanziamenti affinché la Soprintendenza possa finalmente promuovere campagne di scavo sistematiche, poiché portare alla luce i resti ancora sepolti è l’unica strada per comprendere appieno la reale grandezza storica e la complessità di questo sito”.

Un altro aspetto messo in evidenza riguarda il coinvolgimento del mondo della scuola. SiciliAntica ritiene che “un ruolo cruciale deve essere giocato dalle istituzioni scolastiche, che dovrebbero promuovere con vigore gite e laboratori didattici per permettere ai ragazzi di scoprire un luogo dove l’archeologia e la natura si sposano in un’armonia quasi perfetta; questo è, senza dubbio, il modo più efficace per educare le nuove generazioni alla bellezza e al rispetto del nostro patrimonio identitario”.

Nella riflessione dell’associazione, la valorizzazione del Villaggio Bizantino viene collegata anche alle prospettive di sviluppo del territorio: “Investire seriamente nel Villaggio Bizantino significa inoltre credere fermamente nella rivitalizzazione dei piccoli centri dell’entroterra siciliano: una gestione strutturata e sostenuta con lungimiranza dalle istituzioni potrebbe creare reali e stabili opportunità occupazionali per tanti giovani di buona volontà, trasformando finalmente la cultura in un potente volano di sviluppo economico e sociale per tutto il territorio”.

La nota si chiude con un richiamo al valore simbolico e identitario del sito: “Solo attraverso questo connubio tra ricerca, educazione e visione imprenditoriale potremo garantire che questo tesoro non resti un’eco del passato, ma diventi un seme di rinascita per il futuro. Il Vallone Canalotto non è solo un sito archeologico, ma un ecosistema che resiste e rinasce. Onorare questa eredità significa garantire che la storia e la natura continuino a camminare insieme, offrendo un futuro alle nuove generazioni e dignità al cuore della Sicilia”.