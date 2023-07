Calascibetta: si è conclusa con successo la terza edizione del “Quinto Flauto Festival”

Si è appena conclusa a Calascibetta la terza edizione del festival flautistico internazionale. Passione, competenza e amicizia sono stati i valori portanti dell’evento, organizzato dall’Associazione Musicale “Antonino Giunta” presieduta da Mario Bruno, con il patrocinio del Comune.

Il festival ha avuto un programma ben strutturato, proponendo recital, concerti, seminari e masterclass dedicati al flauto traverso e all’ottavino. Grandi maestri di caratura nazionale e internazionale si sono alternati per offrire ai giovani musicisti stimoli e insegnamenti preziosi per la loro formazione artistica e professionale.

Fra le attività del festival, nei giorni 1 e 2 luglio, il concorso flautistico internazionale dedicato alla memoria del compianto Angelo Faja, flautista e direttore d’orchestra, vanto italiano nel mondo della musica. Il concerto finale, con la premiazione dei concorrenti vincitori, è stato aperto con un’esecuzione in prima assoluta del brano per due flauti “Heraei” di Corrado Cristaldi eseguito dai flautisti Luca Roccaro e Carmelo Capizzi, anima pulsante del festival.

Questi alcuni dei vincitori: nella categoria D Oliveri Cristina, flauto, primo premio assoluto/testata in argento Briccialdi Flautitalia, e Nonnis Pietro, flauto, primo premio; nella categoria C Nigrelli Alessandro, flauto, primo premio assoluto, e Camaci Benedetto, flauto, primo premio; nella categoria SENIOR Percacciolo Sabrina, ottavino, primo premio; menzione speciale a Sciuto Giuseppe, flauto, per l’esecuzione del brano “Evoluzioni” di Eliodoro Sollima.

Ad alternarsi sul palcoscenico nei giorni 3, 4 e 5 luglio sono stati artisti di alta caratura tra i quali l’ottavinista Jean Louis Beaumadier, i flautisti Riccardo Ghiani, Elena Favaron, Francesco Bruno, Giorgio Di Giorgi, Salvatore Buetto, Nunziatina De Francesco, Antonino Saladino, Victorija Marija Zabrodaitè, Franco Sclafani, Salvatore Saladino, il chitarrista Mario Scirè, il soprano Carmen Maggiore e, al pianoforte, Vincenzo Indovino, Vèronique Poltz, Nijolè Baranauskaitè e Carmine Calabrese, e la collaudata Orchestra di Flauti “Albisiphon Ensemble”.

Il sindaco Piero Capizzi ha confermato il proprio sostegno anche per il prossimo anno.