Calascibetta: rinnovo cariche centro anziani, preoccupazioni per rischio assembramento

Pubblichiamo, qui di seguito, lettera inviata alla Prefettura di Enna dal socio Giovanni Rabiolo, in merito al rinnovo del consiglio direttivo del Centro Incontro Anziani Comunale di Calascibetta.

“Sig.ra Prefetto, la informo di una iniziativa che ritengo pericolosa per la città, e non solo. Si tratta della convocazione dei soci del Centro Comunale Anziani per l’elezione di organismi interni. E’ preventivato un assembramento che coinvolge i 150 soci, i loro accompagnatori, per quanti si trovano in ridotta deambulazione, e naturalmente gli 11 candidati alla carica di consiglieri. Esso si svolgerà nei pressi della sede della Polizia Municipale e della Stazione Comunale dei Carabinieri. Da lì potrebbe determinarsi un focolaio di pandemia.

L’iniziativa è stata pianifica in assenza sia di disposizioni locali e sia di determinazione comunale, che dovrebbe essere inviata preventivamente all’ASP, come previsto per i locali aperti al pubblico, contenente riferimenti su numero, modalità, procedure e controlli delle persone che potrebbero entrare contemporaneamente nei locali del Centro.

L’assembramento del prossimo 17 febbraio inizierà alle 9 per finire alle 17, meglio alle 18, se si includono i tempi necessari allo spoglio e alla comunicazione dei risultati. C’è da chiedersi se non solo gli anziani siano a perdere, ma anche gli impiegati comunali (almeno tre) che formeranno il seggio elettorale.

Probabilmente questa convocazione, prevista una prima volta per il 21 ottobre 2021 e una seconda volta per il 13 gennaio scorso, poteva essere ancora rinviata a dopo la fine dell’emergenza dichiarata dal Governo per il 31.3. prossimo. La preoccupazione è dovuta anche alla situazione della Sicilia, che, per indice di contagiosità e per numero di morti da Covid, è ai primi posti in Italia. Faccio pure presente che il Centro, sito in via Giudea Alta 23, è chiuso ai soci da un anno, ai sensi della normativa vigente”.