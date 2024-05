Calascibetta: Pro Loco, promozione efficace del territorio attraverso i social

PUBBLICITÀ

Hanno iniziato per sostenere la Sagra della Salsiccia e adesso, invece, ne hanno fatto un modo per fare conoscere il territorio riscuotendo successo. Così la Pro Loco di Calascibetta inonda i social con una promozione giovane e che racconta il territorio. Tantissimi i “like” raccolti dai giovani soci e volontari del servizio civile che raccontano il territorio e mostrano monumenti e luoghi da non perdere nel piccolo ma vivace centro dell’ennese.

“L’idea di utilizzare i canali social per la promozione del territorio di Calascibetta – spiega la vice presidente della Pro Loco Sara Savarino – è nata dall’esigenza di rispondere ad uno dei requisiti del bando di ‘Sagra di qualità’, un’iniziativa promossa dall’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, per promuovere le sagre che valorizzano il territorio, i suoi prodotti tipici e le tradizioni”.

La Sagra della Salsiccia, che quest’anno giunge alla sua 52esima edizione (organizzata per il 31 agosto, 1 e 2 Settembre) e conosciuta dai più come la Sagra di Buonriposo, ha ricevuto il marchio di sagra di qualità durante una cerimonia che si è svolta presso il Senato della Repubblica l’11 marzo 2024.

“Tra le tante attività che hanno consentito alla Pro Loco di raggiungere questo riconoscimento – prosegue Savarino – un rilievo particolare è stato assunto da brevi filmati sulle fasi salienti dei momenti imperdibili della festa di Buonriposo”.

Dato il successo che i filmati hanno riscosso, soprattutto tra i più giovani che del resto sono gli utilizzatori principali dei social media, alla Pro Loco di Calascibetta hanno pensato di continuare con questo format per valorizzare il territorio stesso e i principali monumenti e siti d’interesse.

La scaletta dei video ha, infatti, come primo protagonista proprio la Pro Loco, associazione da sempre in prima linea nella promozione del territorio, con il suo info point presenziato da volontari pronti a fornire tutto il materiale utile alla visita della città. E così sui social media questi giovani volontari mostrano i siti oggetto di interesse di Calascibetta come le grotte di via Carcere, la chiesa Madre (fu Regia Cappella Palatina), piazza san Pietro con il suo “Poggio del Conte Ruggero d’Altavilla” e il Villaggio Bizantino di Vallone Canalotto. L’obiettivo di queste brevi “pillole” è quello di suscitare un maggiore livello di curiosità tale da spingere chi visualizza i video a organizzare la sua giornata a Calascibetta.

Tutti i filmati sono realizzati dalle ragazze che svolgono il Servizio Civile, Anna Maria Ferraro, Giuseppina Librizzi e Giulia Sciotto, e dai giovani soci volontari tra cui Bruno Roberta, Nives Colianni, Matteo Coppola, Claudio Longitano, Sara Savarino, Antonino Serpotta e molti altri.