Calascibetta, posta a singhiozzo e in ritardo: il Patto Civico accende i riflettori

“Anche a Calascibetta la posta non arriva, arriva a singhiozzo e in ritardo sia in paese che nella zona delle campagne”. È quanto segnala la minoranza del Patto Civico per Calascibetta, che riferisce forti lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini, in particolare nelle zone più popolate di Contrada San Leonardo, Pianolonguillo, San Michele, Buonriposo e Pantanello, dove “la toponomastica promessa puntualmente ad ogni competizione elettorale è, ormai da anni, diventata un sogno irrealizzabile”.

Secondo quanto riportato nella nota, “da qualche mese, infatti, raccomandate, bollette, comunicazioni ufficiali delle banche, ecc. arrivano con notevole ritardo o, in alcuni casi, non arrivano completamente a destinazione, dal momento che Poste Italiane ha ridotto la copertura dell’intero territorio di Calascibetta al lavoro di un solo portalettere”. Una situazione che, sempre secondo la minoranza, “è ulteriormente aggravata dalla difficoltà che il portalettere di turno riscontra, puntualmente, in assenza della toponomastica delle suddette zone”.

Il documento parla di “un contesto di disagio surreale e non più tollerabile” che ha spinto la minoranza del Patto Civico “ad accendere i riflettori mediatici sulla questione, per mettere in cattiva luce l’operato inefficiente di Poste Italiane e il disinteresse della politica locale sui problemi reali dei cittadini xibetani”.

Sul tema interviene il consigliere Salvo Dello Spedale, che dichiara: “Non si tratta più di ritardi occasionali e locali, ma vi è una criticità di disservizio generalizzata a livello provinciale a cui occorre porre rimedio in tempi brevi. Un servizio così deficitario non può più essere accettato passivamente dalla politica.”

Il consigliere Carmelo Lo Vetri aggiunge: “Mentre il Sindaco di Barrafranca ha diffidato Poste Italiane per inefficienza prolungata del Servizio postale, il collega di Calascibetta nonché Presidente del Libero Consorzio Comunale, sta con le mani in mano come se la problematica non riguardasse anche il territorio di Calascibetta e l’intera provincia di Enna. Forse perché è stato impegnato a tutelare interessi di partito e di bottega così come è emerso durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale, in occasione dell’inserimento del balzello dell’addizionale Irpef che graverà sulle tasche dei cittadini xibetani?”