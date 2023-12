Calascibetta: oltre duemila visitatori al presepe vivente

PUBBLICITÀ

I mestieri di un tempo, gli angoli e gli scorci caratteristici, insieme a decine di figuranti, hanno animato le strade di Calascibetta durante la due giorni del Presepe Vivente. L’evento ha attirato oltre duemila visitatori tra il 26 e il 27 dicembre.

Organizzato dalla Pro Loco con il sostegno finanziario del Comune, guidato dal sindaco Piero Capizzi e dall’assessore al ramo Mario Colina, e con il patrocinio della Regione, il Presepe Vivente xibetano è ormai un appuntamento fisso nel panorama delle tradizioni natalizie del territorio.

Decine di figuranti hanno dato vita a un viaggio nel tempo, portando in scena i mestieri del passato tra le affascinanti grotte del quartiere delle cosiddette Antiche “Mannare”.

Il percorso ha preso il via in piazza, con un viandante e altri personaggi dell’Associazione Teatrale Contoli Di Dio che hanno accolto i visitatori e indicato loro l’ingresso del presepe. In conclusione di percorso, lungo via Carcere, la grotta della natività.

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione, testimonianza del grande lavoro preparatorio svolto.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione e del riconoscimento da parte dei visitatori del presepe – comunica la Pro Loco -. Ringraziamo anzitutto l’amministrazione comunale che ci ha permesso, nonostante ci troviamo in un periodo di crisi, di realizzare tutto ciò destinando fondi al presepe e a tutte le altre manifestazioni del Natale 2023 a Calascibetta. Un enorme grazie va a tutti coloro che ci hanno aiutato spendendosi con tutte le loro forze per allestire il presepe, senza di loro nulla sarebbe stato possibile. A loro va il nostro grazie perché siamo stati tutti insieme una comunità”.