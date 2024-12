Calascibetta: “No alla centrale idroelettrica”, assemblea pubblica in difesa della Valle del Morello

PUBBLICITÀ

Il nascente gruppo “In difesa della valle del Morello e lago Stelo – No Edison” invita la cittadinanza di Calascibetta, Villarosa ed Enna a un’assemblea pubblica che si terrà lunedì 16 dicembre alle ore 18:30 presso la parrocchia della Chiesa del Carmelo a Calascibetta.

L’incontro ha l’obiettivo di informare i cittadini sul progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica che interesserà il territorio compreso tra l’ex Lago Stelo, Monte Gaspa e la valle del fiume Morello fino all’omonima diga, territorio ricadente nel Rocca di Cerere Unesco Geopark.

“La vita di decine di famiglie e di piccole imprese agricole verrà così stravolta per sempre – comunica il gruppo attraverso una nota stampa -. Lo spopolamento di questo territorio e dell’intero entroterra siciliano – prosegue il gruppo – ha già raggiunto livelli preoccupanti, ma sembra che le istituzioni avallando progetti come questo puntino a rendere i nostri luoghi sempre più inospitali per poterli trasformare in un deserto pronto ad essere sfruttato liberamente per progetti di sviluppo energetico, senza doverne rendere conto ai cittadini che questi luoghi vivono, abitano e vogliono continuare ad abitare”.

Il gruppo invita, quindi, a partecipare per approfondire le implicazioni sul territorio del progetto e promuovere una maggiore consapevolezza sul futuro del territorio.