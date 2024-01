Calascibetta: la Sagra della Salsiccia ottiene il marchio di “Sagra di Qualità”

PUBBLICITÀ

La Sagra della Salsiccia di Calascibetta, appuntamento annuale durante i festeggiamenti dedicati a Maria SS. del Buonriposo, ha recentemente ottenuto il prestigioso marchio di “Sagra di Qualità” assegnato dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli).

PUBBLICITÀ

Il riconoscimento è giunto dopo l’attenta valutazione degli ispettori dell’Unpli, che hanno presenziato all’ultima edizione della sagra durante la scorsa estate.

Storicità, tradizione e qualità dei prodotti sono al centro della sagra che, nel contesto della festa religiosa, attira ogni anno a Calascibetta migliaia di visitatori. Il marchio di “Sagra di Qualità” conferisce adesso ulteriore prestigio all’evento, risultato dell’impegno organizzativo e promozionale svolto dalla Pro Loco.

“Siamo veramente lieti di avere ottenuto questo importante riconoscimento – fa sapere la Pro Loco xibetana organizzatrice della sagra con il patrocinio del Comune – che non è solo nostro, ma che qualifica ulteriormente il nostro paese. Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Piero Capizzi, che ci ha messi nelle condizioni migliori per poter raggiungere questo traguardo. Ogni xibetano, attraverso il suo legame con la nostra terra e con le nostre tradizioni, ha contribuito alla realizzazione della sagra, dimostrando una volta di più quell’attaccamento al proprio paese, necessario per una crescita continua e sempre più prospera”.