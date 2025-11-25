Calascibetta: la magia della Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca tra storie e sacchi a pelo

PUBBLICITÀ

Si è svolta venerdì scorso presso la biblioteca di Calascibetta la “Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca”, un’iniziativa che sta riscuotendo grande entusiasmo tra bambini e famiglie del territorio ennese. L’evento, parte del progetto Biblioinsieme, è organizzato dall’Associazione Amici della Festa del Libro – Il Sasso nello Stagno. Il progetto Biblioinsieme è promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Il progetto prevede quattro appuntamenti nelle biblioteche di Aidone, Calascibetta, Villarosa ed Enna, pensati specificamente per bambini tra i 9 e i 10 anni. L’esperienza è quanto mai suggestiva: i piccoli partecipanti trascorrono una notte intera in biblioteca, immersi tra sacchi a pelo e coperte, condividendo la lettura di storie sotto la guida esperta del narratore e formatore Raimondo Vecchio e dei bibliotecari locali.

Il secondo incontro, tenutosi a Calascibetta, ha visto un coinvolgimento straordinario. Tra letture ad alta voce, enigmi da risolvere, giochi e indovinelli, i bambini hanno vissuto un’esperienza che ha saputo coniugare cultura e divertimento, trasformando la biblioteca in un luogo magico dove la condivisione di racconti diventa motore di idee e fantasia.

Un’iniziativa che ha trasformato la biblioteca in un luogo vivo e affascinante, dove la lettura è diventata esperienza condivisa.

Le testimonianze dei genitori raccontano l’intensità dell’esperienza: “Vedere i nostri figli partecipare con entusiasmo a un’esperienza così coinvolgente di lettura ad alta voce è stato un dono prezioso. Nei loro occhi brillavano meraviglia, curiosità e quella gioia autentica che solo le occasioni speciali sanno accendere”, hanno scritto alcune famiglie.

Particolarmente toccante il momento del dono, con i bambini in attesa “a mani a cuppino”, un gesto semplice ma carico di significato che rappresenta la fiducia e l’aspettativa che i più piccoli ripongono negli adulti per un mondo migliore.

“In un tempo in cui la tecnologia cattura spesso l’attenzione dei ragazzi e rischia di spezzare i fili della fantasia, serate come questa restituiscono ai nostri figli il silenzio buono, quello che invita a pensare, a sognare, a lasciarsi trasformare dalle parole”, hanno sottolineato i genitori, auspicando che iniziative culturali di questo tipo possano moltiplicarsi sul territorio.

All’evento erano presenti l’assessore Maria Rita Speciale, il dirigente del Comune Angelo Di Dio, i bibliotecari Enzo Buscemi, Mirella Cimino e Antonella Leonte, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna, Antonella Di Franco e la presidente dell’Associazione Amici della festa del libro-Il sasso nello stagno Fenisia Mirabella e la socia Daniela Caccamo.

I prossimi appuntamenti della Notte Bianca dei Racconti in Biblioteca si terranno a Villarosa venerdì 28 novembre e a Enna venerdì 5 dicembre. Entrambi gli eventi sono sold out.

Un’occasione preziosa per offrire ai bambini la possibilità di rallentare, ascoltare, immaginare e scoprire il piacere autentico di un libro che si apre e di una storia che prende vita.

Fabio Marino