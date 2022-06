Calascibetta: la chiesa ortodossa celebra la festa di San Giovanni Battista

Si terranno venerdì a Calascibetta, nella chiesa ortodossa di Via Conte Ruggero, le celebrazioni della festa della natività di San Giovanni Battista. A celebrarla Padre Demetrescu Bogdan, appartenente alla Episcopia Romena in Italia, a partire dalle ore 9,30.

In contemporanea si celebrerà anche l’antica festa di Sânziene, legata all’inizio dell’estate. Nell’occasione verranno indossate ed esposte le camicie chiamate “ie”, elemento ormai identitario del popolo romeno, indossate dai fedeli in tutti i momenti importanti della vita, come il battesimo o il matrimonio.