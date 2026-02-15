Calascibetta Jazz Festival: cinque concerti al Teatro Contoli-Di Dio

PUBBLICITÀ

Calascibetta si prepara a vivere una rassegna dedicata al jazz con il Calascibetta Jazz Festival, in programma al Teatro comunale “Contoli-Di Dio”.

Sono cinque gli appuntamenti tra febbraio e aprile, organizzati dall’Associazione ItalianinJAZZ, con il patrocinio del Comune di Calascibetta e del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Il festival partirà il 22 febbraio con i Politically (S) Correct Trio, per poi proseguire il 6 marzo con il Max Gallo 4et. Il 18 marzo sarà la volta del Sergio Munafò Trio, mentre il 28 marzo salirà sul palco l’Amato Jazz Trio. Chiusura il 18 aprile con il 4et di Loredana Melodia, a conclusione della rassegna.

Tutti i concerti iniziano alle ore 20:30. Il biglietto costa 8 € per ciascun concerto ed è acquistabile al botteghino d’ingresso la sera stessa. Per informazioni è disponibile il numero 3338191113. La direzione artistica è affidata ad Alfredo Colianni.