Calascibetta: incontro all’aula consiliare sulle dipendenze patologiche

Le attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, fumo, alcol, e altre con e senza sostanza, continuano nel territorio di riferimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Tra gli ultimi eventi, c’è stato l’incontro presso l’aula consiliare G. D’Angelo del Comune di Calascibetta, con l’obiettivo di sensibilizzare maggiormente l’intera comunità.

Hanno partecipato all’iniziativa il sindaco di Calascibetta, Piero Capizzi, e l’assessore alla sanità, Daniele La Paglia. L’incontro, organizzato dall’equipe multidisciplinare formata da psicologhe e psicoterapeute (Dott.sse Castrogiovanni Maria Grazia, Calandra Rosaria, Lo Vetri Jessica e Cangeri Selene), assistente sociale (dott.ssa Gagliano Valentina) ed educatore professionale (dott.ssa Ciulo Mallory), era mirato alla prevenzione delle dipendenze, nell’ambito dei progetti “Gam_ING Over Community, No Fumo… No Dipendenze e Change”, facenti capo alla Unità Operativa Dipendenze Patologiche, diretta dalla dott.ssa Carmela Murè.