Calascibetta: incendiate due auto del comandante della Polizia Locale

Incendio doloso la scorsa notte a Calascibetta dove due auto di proprietà del comandante dei vigili urbani del luogo sono state incendiate. Dalle telecamere di sorveglianza della zona pare sarebbero stati due individui a cospargere di liquido infiammabile le auto. Sono in corso le indagini.

Il sindaco di Calascibetta Piero Capizzi ha espresso solidarietà e vicinanza alla Comandante della Polizia Locale.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e della Cittadinanza tutta che rappresento – ha scritto il primo cittadino xibetano – esprimo piena vicinanza e totale solidarietà alla dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti, Comandante della Polizia Locale di Calascibetta, per il gesto vile e criminale perpetrato in suo danno e della sua famiglia. Si tratta di un gravissimo atto intimidatorio nei confronti di un integerrimo funzionario, da oltre 30 anni al servizio della comunità xibetana, da sempre in prima linea per il rispetto delle regole e della legalità. Auspico che le forze di polizia e gli inquirenti pongano in essere tutte le attività investigative necessarie al fine di individuare prima e condannare successivamente, i colpevoli di tale deprecabile atto criminale. A coloro che tale vile e miserabile gesto hanno posto in essere diciamo che, oltre a pagare penalmente per le loro responsabilità, devono vergognarsi di appartenere ad una comunità cittadina che da sempre ha fatto della sana convivenza civile, della tolleranza, del rispetto delle regole un proprio orgoglioso vessillo e pertanto meritano di esserne espulsi e di non potere più farne parte. Alla dott.ssa Dello Spedale Venti confermo la massima fiducia e la mia riconoscenza per il suo quotidiano operato e contestualmente La incoraggio ad andare avanti con l’entusiasmo e la determinazione che da sempre l’hanno contraddistinta”.