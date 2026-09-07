Calascibetta, il concerto della Bandabardò chiude l’estate xibetana a Buonriposo

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Buonriposo si prepara alla serata conclusiva dell’estate xibetana. Oggi, lunedì 7 settembre, alle 22.30, è in programma il concerto della Bandabardò, gruppo nato a Firenze nel 1993 e attivo da oltre trent’anni sulla scena musicale italiana, con un repertorio che unisce folk, rock e ritmi popolari.

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Il concerto di Calascibetta fa parte del tour nazionale “Se mi rilasso collasso”, che celebra i 25 anni dell’omonimo album live del 2001. Un viaggio musicale che continua anche nel ricordo di Erriquez, fondatore e anima della Bandabardò, scomparso nel 2021, la cui eredità continua a vivere nelle canzoni e, soprattutto, nell’abbraccio del pubblico.

L’evento è una produzione DalVivo Concerti di Marco Grimaldi e Massimo Costantino, con la collaborazione tecnica di Peppe Salvaggio della T.P.R. Organizzazioni, per conto del Comune di Calascibetta, guidato dal sindaco Piero Capizzi, dell’assessorato agli eventi, con l’assessore Daniele La Paglia, e della Pro Loco di Calascibetta, presieduta da Pippo Leonora.