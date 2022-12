Calascibetta: il Comune vuole risparmiare chiudendo un plesso scolastico?

La Cisl Scuola Agrigento, Caltanissetta ed Enna esprime il proprio dissenso sulla decisione del Comune di Calascibetta di voler chiudere il plesso Cicirello basata “sulla preoccupante motivazione – fa sapere il sindacato – esternata nella comunicazione, inviata al Dirigente Scolastico, di disattivare l’utenza riferita all’energia elettrica e al gas, del plesso di Cicirello a causa del processo di razionalizzazione dei costi che codesto Ente deve intraprendere, dal 01/01/2023”.

Il plesso scolastico appartiene all’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna e ospita una scuola dell’infanzia. I piccoli alunni dovrebbero essere spostati presso altri locali scolastici cittadini, decisione che porterà sicuramente disagi alle famiglie, oltre all’inevitabile perdita di posti di lavoro causati dall’ipotetica chiusura del plesso.

“Si è fermamente convinti – comunica il segretario generale Cisl Scuola Fabio Russo – che la chiusura di una scuola comporti la riduzione di un servizio e, quindi, un sicuro fallimento dei pubblici poteri di un’amministrazione nei confronti delle piccole comunità, che di contro dovrebbero essere rappresentate e garantite. Si conviene sulla necessità di intraprendere in forma stabile iniziative e comportamenti volti alla riduzione dei consumi energetici e degli impatti ambientali – spiega Russo – ma non certamente risparmiando sull’unica scuola dell’infanzia presente nell’area sud del Comune e, ancor più, determinando una serie di sconvolgimenti nell’allocazione ordinaria degli alunni degli altri segmenti scolastici ben distribuiti nei locali, adeguati alle normative di sicurezza e con spese già affrontate che verrebbero vanificate dalle improvvide decisioni di spostamenti di sezioni e classi, trascurando invece il ruolo che la scuola ha per la comunità. Dispiace prendere atto – prosegue il segretario Cisl – che decisioni nel merito possano essere assunte senza considerare le ricadute sugli alunni, sulle famiglie, sul personale scolastico e soprattutto che, nel doveroso rispetto dell’autonomia scolastica, non sia stato intrapreso preventivamente un percorso di confronto e condivisione con la dirigenza scolastica, con gli organi collegiali, con le famiglie dei piccoli alunni frequentanti il plesso Cicirello e con le organizzazioni sindacali”.

La Cisl chiede al sindaco Piero Capizzi “di eliminare dall’agenda politica del Comune l’idea di far cassa con la scuola, abbandonando ipotesi di soppressione dell’istituto scolastico che priverebbero la comunità di quel quartiere di un servizio essenziale, creando solo disagi alle famiglie a fronte di assai dubbi benefici economici”.