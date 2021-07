Calascibetta: il 16 luglio la “Festa del Rifugiato”

Si ripete anche quest’anno la celebrazione della giornata mondiale del rifugiato a Calascibetta, sede di un progetto di seconda accoglienza della rete S.A.I. (ex Sprar) del Ministero dell’Interno, gestito dalla Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale Onlus in partnership con il Comune.

Le famiglie con bambini, ospiti del progetto, ed alcuni operatori comunali hanno, di recente, avviato un “laboratorio di giardinaggio” presso la villa comunale della cittadina xibetana, con la piantumazione di circa 100 nuove piante e, allora, in raccordo con le associazioni della rete locale, è stata individuata proprio la villa comunale come location per la “Festa del rifugiato 2021”.

Il programma propone un recital musicale che è il risultato di un progetto di integrazione sociale “PonteMusica”, ormai consolidato in città, con la collaborazione tra la Associazione musicale A. Giunta, il Coro da Camera “A. Giunta” ed i beneficiari del S.A.I diretti dal Maestro Carmelo Capizzi.

Lungo i viali della villa comunale è allestita una mostra, a cura di artisti del territorio che hanno accettato di contribuire all’evento con l’esposizione di varie opere.

Ai saluti istituzionali delle autorità presenti segue la presentazione di un video-clip dal titolo eloquente “No Racism”, prodotto dalla Iblea Servizi Territoriali e dalla Associazione Bedda Radio di Enna. Infine, ai presenti è offerto un “Aperitivo della Amicizia”, come ringraziamento ai convenuti, da parte dei beneficiari e della equipe multidisciplinare del progetto di accoglienza xibetano.

Alla festa aderiscono e presenziano con info point anche la Onlus Auser circolo giovani di Calascibetta, l’Associazione di mediazione legale My Lawyer, l’Associazione nazionale oltre le frontiere-Anolf sezione di Enna. L’evento rientra nel calendario di appuntamenti promosso dall’UNHCR Italia con la campagna di sensibilizzazione #withrefugees.