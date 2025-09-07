Calascibetta, gran finale a Buonriposo: reggae e dancehall con Alborosie

PUBBLICITÀ

L’attesa è finita: domani sera, lunedì 8 settembre, alle ore 22:30, Buonriposo a Calascibetta si prepara ad accogliere il grande concertone di Alborosie & Heavy Hammer Sound in un live DJ set che si preannuncia esplosivo.

Un appuntamento imperdibile all’interno di una festa che, ogni anno, richiama migliaia di persone da tutta la provincia ennese e non solo, e che nel 2025 si presenta con un programma musicale ancora più ricco che culminerà proprio lunedì.

Protagonista assoluto della serata sarà Alborosie, artista italo-giamaicano di fama internazionale, vincitore del prestigioso M.O.B.O. Award. Nel corso della sua carriera ha collaborato con vere e proprie leggende della musica come The Wailers (la band storica di Bob Marley), Jovanotti, Guè Pequeno e tanti altri. Alborosie promette di far vibrare il pubblico xibetano con un mix coinvolgente di reggae e dancehall internazionale.

Un evento fortemente voluto dall’assessore allo spettacolo Daniele La Paglia, dal sindaco Piero Capizzi e promosso dall’amministrazione comunale di Calascibetta — tramite l’Assessorato agli Eventi — e dalla Pro Loco, curato tecnicamente dall’agenzia DalVivo Produzioni di Massimo Costantino e Marco Ugo Grimaldi, in collaborazione con Peppe Salvaggio della T.P.R. Organizzazioni e l’O.n.v.g.i. (Protezione Civile).