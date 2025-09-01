Calascibetta, festa di Maria SS. di Buonriposo: cinque giorni tra fede, musica e tradizioni

PUBBLICITÀ

Dal 4 all’8 settembre Calascibetta torna a celebrare con entusiasmo e profonda devozione la Festa in onore di Maria Santissima di Buonriposo, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità locale e dai numerosi visitatori che ogni anno giungono in paese per vivere giornate all’insegna della fede, della tradizione e dell’intrattenimento.

Un ricco cartellone di eventi animerà Calascibetta per cinque giorni consecutivi, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco, delle associazioni culturali locali e al contributo fondamentale dei vari sponsor e del concittadino Ugo Lo Campo.

Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 4 settembre con la travolgente energia della Moysa Street Band (ore 20:30), seguita dallo spettacolo itinerante del Gruppo Folk “Kore” di Enna, che porterà in strada musiche e danze della tradizione siciliana.

Venerdì 5 settembre e per tutta la durata della manifestazione, si rinnoverà il gemellaggio con gli amici di Chapelle-lez-Herlaimont (Belgio), a sottolineare l’importanza dell’interscambio culturale. Quest’anno la comunità xibetana avrà anche l’onore di ospitare l’assessore Chapelle-lez-Herlaimont Dagmar Cornet. La serata proseguirà con la musica del gruppo Smaniafonia.

Sabato 6 settembre sarà una giornata densa di appuntamenti: sport, motori, storia e gastronomia si intrecceranno tra l’11° Memorial Patrick Moriau e Antonio Cameriere, il 16° Meeting del Fiat 500 Club Italia, l’Archeopasseggiata alla scoperta dei Bizantini, e la 53ª Sagra della Salsiccia, da quest’anno, grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Pro Loco, e l’influencer Nadia ed Ettore in viaggio – anche quest’anno presenti alla manifestazione – entrata nel circuito nazionale di “Sagre Autentiche”, oltre ad essere nel circuito di “Sagra di qualità”, con degustazioni e musica dal vivo grazie allo spettacolo di Turè Muschio.

La festa proseguirà domenica 7 settembre: dalla Caccia al Tesoro mattutina, alla suggestiva benedizione del Palio e delle Cavalcature (ore 12:00), fino al tradizionale Corteo del Santuario con i musici “Civitas Nicosiae” (ore 15:00). Seguiranno il Palio dei Berberi, una delle più antiche tradizioni che Calascibetta conserva con cura, insieme i giochi campestri e lo spettacolo musicale serale con la Festalunga Band.

Lunedì 8 settembre si terranno i festeggiamenti religiosi in onore della Madonna, con lo spettacolo pirotecnico (ore 21:30) e l’attesissimo concerto di Alborosie, che promette di infiammare il pubblico con un mix di reggae e dancehall internazionale.

“La Festa di Maria SS. di Buonriposo è un momento di grande unione per la nostra comunità – afferma il sindaco Piero Capizzi –. Un’occasione in cui storia, fede e identità si fondono in un’unica grande celebrazione popolare”.

Gli fa eco il presidente della Pro Loco, Giuseppe Leonora, sottolineando il valore della partecipazione cittadina e la varietà di un programma che sa coinvolgere ogni fascia d’età.

L’assessore alla Cultura e Spettacolo, Daniele La Paglia, ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le realtà coinvolte: “La festa di Maria S.S. di Buonriposo è molto di più di una celebrazione religiosa: è il cuore pulsante della nostra identità, l’espressione più autentica della nostra comunità. Quest’anno abbiamo costruito un programma capace di unire sacro e profano, tradizione e innovazione, con eventi che parlano a tutte le generazioni. É un invito a riscoprire le nostre radici, a vivere la bellezza di Calascibetta ed a condividere emozioni che solo una festa così sentita può regalare. Una festa così articolata è possibile solo grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, cittadini e sponsor privati. Un ringraziamento speciale va a Ugo LoCampo, per il suo fondamentale sostegno alla realizzazione dell’evento.”

Gli spettacoli musicali sono a cura della Dal Vivo Produzioni rappresentata dall’impresario Marco Grimaldi in collaborazione con Peppe Salvaggio della T.P.R. organizzazioni e la Proloco Calascibetta.