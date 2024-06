Calascibetta: famiglia americana imparentata con l’attore Joe Mantegna alla scoperta delle proprie radici

PUBBLICITÀ

Nancy Mantegna Gorman, proveniente da Chicago, ha visitato oggi Calascibetta, paese dei suoi antenati. Accompagnata dal marito, dalla figlia, dal genero e dai tre nipotini, è stata accolta dai cugini Filippo William Mantegna e Selene Mantegna, insieme ad altri componenti della famiglia, oltre che dall’assessore Maria Rita Speciale.

Ad organizzare il viaggio in Sicilia della famiglia americana è stata l’agenzia “Tomorrow Travel”; per la parte riguardante Calascibetta la guida turistica Marta Cannizzo, appartenente all’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Enna con presidente Sabrina Murgano.

Tutta la famiglia che si è così ritrovata è imparentata con il famoso attore statunitense Joe Mantegna, anch’egli di origini xibetane, noto per il suo ruolo ne Il Padrino Parte III. Il padre di Joe, Joseph Anthony Mantegna, era infatti originario di Calascibetta.

La famiglia americana, guidata da Marta Cannizzo, ha visitato il borgo xibetano e il luogo dove era nata la nonna di Nancy Mantegna Gorman, in Via Roxas. Hanno visitato anche l’aula consiliare e l’ufficio anagrafe, dove l’ospite ha avuto modo di fare ulteriori ricerche sui propri antenanti. In biblioteca le è stato anche donato un libro su Calascibetta.

Un ruolo importante nell’organizzazione del viaggio lo ha avuto Concetto Bandinelli, anch’egli originario di Calascibetta ma attualmente in Belgio: un lontano parente che ha ricostruito l’albero genealogico della famiglia Mantegna. Ha collaborato anche Massimo Folisi.