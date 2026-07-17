Calascibetta, eventi estivi: Shade e Lorenzo Fragola tra gli appuntamenti di agosto

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C’è già una bella aria di festa a Calascibetta, dove l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Piero Capizzi ha comunicato il programma dell’Estate Xibetana 2026, un cartellone che conferma, ancora una volta, la capacità della cittadina di ritagliarsi un posto di primo piano nel panorama degli eventi estivi provinciali.

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Il lavoro svolto dall’Assessorato agli Eventi, guidato da Daniele La Paglia, ha prodotto un programma che unisce con equilibrio spettacolo, tradizione e grandi nomi della musica italiana, pensato davvero per tutti.

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Si comincia domenica 2 agosto con Shade, un rapper e cantautore tra i più amati degli ultimi anni, pronto a trasformare la piazza centrale in una festa a cielo aperto sulle note di tormentoni come “Bene ma non benissimo”, “Autostop” e “Irraggiungibile”, per una serata di pura energia dedicata ai giovani ma capace di far ballare tutte le generazioni.

Il giorno successivo, lunedì 3 agosto, sarà la volta di Lorenzo Fragola, vincitore dell’ottava edizione di X Factor, che ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera, da “Siamo Uguali” a “#Fuori c’è il sole”, passando per “D’improvviso” e “Infinite volte”, regalando al pubblico una serata all’insegna delle emozioni e della grande musica pop italiana.

Il gran finale, come da tradizione, sarà lunedì 7 settembre a Buonriposo, dove salirà sul palco una delle band più amate del folk-rock nazionale, il cui nome sarà annunciato nei prossimi giorni: un modo per tenere alta la curiosità attorno a quello che sarà l’appuntamento più atteso dell’intero cartellone.

Ma la programmazione estiva non si esaurisce nei tre grandi concerti: nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario completo, ricco di appuntamenti culturali, musicali e ricreativi, molti dei quali legati ai tradizionali festeggiamenti patronali in onore di San Pietro e Buonriposo, cuore pulsante della vita religiosa e sociale della comunità xibetana.

“Abbiamo costruito un cartellone con l’obiettivo di offrire una proposta varia e di qualità – dichiara il Sindaco Capizzi –. Le scelte artistiche non sono state casuali: abbiamo voluto pensare a tutti, ai giovani e a chi ama la grande musica italiana”.

E proprio nel segno dell’attenzione ai cittadini si inserisce una novità di grande valore: lunedì pomeriggio sarà presente l’ASP di Enna con uno stand dedicato allo screening, dove sarà possibile prenotare in modo semplice, e senza alcuna fila, mammografie, HPV test ed esami delle feci per la popolazione target delle campagne di screening. Un’iniziativa che dimostra come la festa possa diventare anche occasione di prevenzione e cura del territorio.

Merita di essere sottolineato un aspetto tutt’altro che secondario, come evidenziato dall’Assessore La Paglia: “Gli eventi saranno realizzati grazie ai fondi regionali intercettati dall’Assessorato comunale, senza gravare in alcun modo sul bilancio del Comune. Il programma rappresenta il frutto di un importante lavoro di squadra svolto in questi tre anni insieme alla Pro Loco del presidente Pippo Leonora, alla Dal Vivo Produzioni, rappresentata da Marco Grimaldi e Massimo Costantino, e con il coordinamento tecnico di Peppe Salvaggio della T.P.R. Organizzazioni di Enna”.

Un risultato che testimonia la serietà e la lungimiranza di un’Amministrazione che ha saputo fare squadra con associazioni, partner privati e imprese locali, trasformando la cultura e i grandi eventi in un autentico strumento di crescita e valorizzazione del territorio.

L’invito, rivolto a cittadini, visitatori ed emigrati di ritorno, è quello di vivere insieme un’estate all’insegna della musica, della tradizione e della condivisione: Calascibetta è pronta ad accogliervi.

Fabio Marino