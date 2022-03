Calascibetta: corpo bandistico e coro da camera insieme in un concerto per la pace

Sabato 19 marzo, in occasione della Festa di San Giuseppe, avrà luogo a Calascibetta un concerto con il patrocinio del Comune, promosso dall’associazione musicale “Antonino Giunta” in collaborazione con il clero xibetano.

Il corpo bandistico Città di Calascibetta e il Coro da Camera “Antonino Giunta”, diretti dal Maestro Carmelo Capizzi, si esibiranno nella chiesa Maria SS. del Carmelo alle ore 20 nel “Concerto per la Pace”.

Vasto il repertorio in programma, da Morricone a Mangani, Waignein, Monitto, e da Ortolano, Haemhouts a Terral con il suo “Canone della Pace”. Ad esibirsi come solisti i Maestri Luca Roccaro al flauto, Carmelo Calò al clarinetto e Samuele Michele Cascino al violino.

“La musica ha lo straordinario potere di oltrepassare qualsiasi frontiera e di unire tutti i popoli – fanno sapere dall’associazione Antonino Giunta -. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è chiaro come la musica possa essere, ancora una volta, lo strumento privilegiato per annullare le distanze, per vincere l’isolamento, diffondere e trasmettere energia positiva e note di solidarietà. Questo il messaggio che si intende trasmettere, un messaggio di pace e di speranza, un messaggio di vicinanza a tutte le vittime della guerra. La musica è uno strumento di dialogo, la musica è armonia, calma, serenità, meditazione. La musica scaccia l’odio da coloro che sono senza amore e consola coloro che soffrono e coloro che piangono”.

In conclusione previsto un brano simbolo di pace, “Agnus Dei” di J. de Haan.