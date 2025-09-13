Calascibetta: controlli straordinari delle forze dell’ordine

PUBBLICITÀ

96 persone controllate, 68 veicoli controllati, elevate 3 sanzioni per violazione al Codice della Strada, 5 violazioni amministrative e 3 esercizi commerciali controllati: è questo il bilancio delle principali attività nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, mediante specifici moduli di coordinamento operativo tra le forze di polizia, effettuati nella decorsa settimana, che ha interessato il comune di Calascibetta.

PUBBLICITÀ

Questi controlli sono mirati all’intensificazione dell’ordinaria attività di prevenzione, anche con l’impiego di risorse aggiuntive e, nello specifico, gli equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impiegati nei suddetti servizi, che hanno perseguito l’obiettivo di consolidare la presenza delle istituzioni nel territorio, focalizzando le suddette attività sui centri abitati, zone urbane e rurali, garantendo maggiore sicurezza, limitando, altresì, i fenomeni legati alla criminalità diffusa e all’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

La Questura di Enna rinnova l’invito alla cittadinanza di collaborare attivamente segnalando tempestivamente situazioni sospette al Numero Unico di Emergenza 112, contribuendo così a rendere più sicuro il territorio.