Calascibetta: concluso con successo il concorso musicale regionale “Germogli”

Si è concluso con successo il Concorso Musicale regionale “Germogli”, un’attività svolta nell’ambito del progetto regionale “Giovani Siké” organizzato dall’Associazione Musicale Antonino Giunta, in partenariato con il Comune di Calascibetta, l’I.P.S. Federico II di Enna e l’Associazione Culturale Cotumé di Catania. Il concorso si è svolto gli scorsi 18 e 19 aprile nella Sala Contoli-Di Dio di Calascibetta, mentre lo spettacolo conclusivo nella chiesa Maria SS. del Carmelo.

La giuria, composta da esperti musicisti, ha apprezzato l’alta qualità dei partecipanti, valorizzando e incoraggiando le loro qualità e assegnando loro importanti premi. La commissione giudicatrice era composta da Giuseppe Lotario (presidente), Mario Sciré, Lucio Giunta, Salvatore Barberi e Mirko Musco.

Nella Sezione 3 Categoria A giovani solisti/esecutori da 14 a 20 anni, sono stati assegnati i primi premi a Mario Aronica per la chitarra (99/100), Luigi Costa per la chitarra (97/100) e Giulio Bellone per il flauto (95/100). I secondi premi sono stati assegnati a Salvatore Mastrosimone per il pianoforte (94/100), Alisea Cangeri per il flauto (91/100) e Francesco Vaccaro per la chitarra (89/100). I terzi premi sono stati assegnati ad Alessandra Toscano per la chitarra (88/100), Nicola Barone per il flauto (86/100) e Gabriele Severino per la chitarra (84/100).

Nella Sezione 3 Categoria B gruppi da 2 a 8 elementi, il primo premio è stato assegnato a Chiara Caruso e Karola Folisi per il duo di flauti (96/100). Il secondo premio è stato assegnato a Mario Aronica e Nicola Barone per il duo flauto e chitarra (94/100) e a Silvana Colaianni, Julius Dello Spedale La Paglia, Alessia Lattuca, Francesco Marotta e Antonino Serpotta per il quintetto di clarinetti (89/100).

Nella Sezione 4 Categoria A esecutori, è stato assegnato il terzo premio a Valeria Pane per il flauto (88/100). Nella Sezione 1 Categoria A Giovani Compositori, il primo premio è stato assegnato a Giulio Bellone (95/100) per la marcia caratteristica “Spagnola”.

L’organizzazione, soddisfatta per la riuscita del concorso, ringrazia il sindaco Piero Capizzi, gli assessori Maria Rita Speciale e Daniele La Paglia, il presidente Ambag Mario Bruno, il direttore artistico Carmelo Capizzi, il Corpo Bandistico Città di Calascibetta, lo scultore Carmelo Castagna, l’arciprete Don Maurizio Nicastro, lo Studio Musicale “Alicata” di Gaetano Alicata, tutti i partecipanti e il pubblico.